Seguridad

Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate

Durante dos jornadas se desarrollaron sesiones teóricas y prácticas en las que se revisaron los procedimientos operativos, las estrategias de acceso, las técnicas de rescate y las medidas de seguridad aplicables a este tipo de incidentes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/06/2026 21:29
08/06/2026 21:29

MAZATLÁN._ Personal del área de Socorros de Cruz Roja Mazatlán participó en un taller impartido por elementos de Bomberos Mazatlán sobre procedimientos de rescate en la zona rocosa de Olas Altas y Paseo del Centenario, con el objetivo de fortalecer conocimientos y reforzar la coordinación entre instituciones.

A través de un comunicado se informó que durante dos jornadas se desarrollaron sesiones teóricas y prácticas en las que se revisaron los procedimientos operativos, las estrategias de acceso, las técnicas de rescate y las medidas de seguridad aplicables a este tipo de incidentes.

  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate
  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate
  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate
  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate

La capacitación estuvo a cargo del jefe de Batallón Víctor Páez Meraz, así como de los jefes de turno Brayan Díaz, Javier Arrazola y Roberto Wong, quienes compartieron su experiencia y conocimientos en este tipo de rescates de alta complejidad.

Durante la capacitación se desarrollaron actividades teóricas y prácticas enfocadas en técnicas de rescate, seguridad operativa y trabajo coordinado para la atención de este tipo de emergencias.

  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate
  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate
  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate
  • $!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate

Bomberos Mazatlán agradeció la disposición y participación del personal de Cruz Roja Mazatlán, convencidos de que la capacitación conjunta y el trabajo coordinado son fundamentales para ofrecer una respuesta más segura, eficiente y profesional en beneficio de nuestra comunidad.

Por su parte, Cruz Roja Mazatlán reiteró su agradecimientos a Bomberos Mazatlán por compartir su experiencia y conocimientos, contribuyendo a la preparación de nuestro personal para seguir brindando una atención oportuna y profesional a la comunidad y a los visitantes de nuestro puerto.

#Capacitación
#Cruz Roja
#Bomberos de Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube