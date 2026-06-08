$!Imparte Bomberos Mazatlán capacitación a personal de Cruz Roja sobre procedimientos de rescate

MAZATLÁN._ Personal del área de Socorros de Cruz Roja Mazatlán participó en un taller impartido por elementos de Bomberos Mazatlán sobre procedimientos de rescate en la zona rocosa de Olas Altas y Paseo del Centenario, con el objetivo de fortalecer conocimientos y reforzar la coordinación entre instituciones. A través de un comunicado se informó que durante dos jornadas se desarrollaron sesiones teóricas y prácticas en las que se revisaron los procedimientos operativos, las estrategias de acceso, las técnicas de rescate y las medidas de seguridad aplicables a este tipo de incidentes.









La capacitación estuvo a cargo del jefe de Batallón Víctor Páez Meraz, así como de los jefes de turno Brayan Díaz, Javier Arrazola y Roberto Wong, quienes compartieron su experiencia y conocimientos en este tipo de rescates de alta complejidad. Durante la capacitación se desarrollaron actividades teóricas y prácticas enfocadas en técnicas de rescate, seguridad operativa y trabajo coordinado para la atención de este tipo de emergencias.







