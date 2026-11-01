$!Implementa Marina operativo de seguridad con motivo de Día de Muertos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Marina implementaron un operativo de vigilancia y patrullaje con motivo de las festividades de Día de Muertos en Mazatlán.

En el marco de “Operación Sable”, el operativo se llevó a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objetivo prioritario reforzar la seguridad, prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la ciudadanía local y turística.

Personal naval realizó patrullajes en avenidas principales, así como recorridos a pie sobre la franja costera para acompañar el desarrollo pacífico de la rodada con cuatrimotos, programada con motivo del Día de Muertos. El recorrido comprendió una ruta estratégica desde Plaza Acaya, transitando por las avenidas Óscar Pérez Escobosa, Atlántico, Camarón Sábalo y del Mar, hasta concluir en Paseo Clausen y Olas Altas.