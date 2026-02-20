$!Implementan operativo policías estatales y Ejército en Villa del Real, Culiacán

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa y el Ejército Mexicano implementaron un fuerte operativo de seguridad entre las calles del Fraccionamiento Villa del Real, al oriente de Culiacán.
Las acciones se concentran sobre la Calle Paseo del Rey, con un perímetro que abarca desde la Calle Rey Arturo hasta Reyna Guadalupe, comprendiendo alrededor de cuatro calles.
Desde las 15:30 horas se reportó una fuerte movilización, la cual aparentemente sería en torno a un domicilio asegurado, sin que se haya confirmado al momento.
En el lugar pudo presenciarse a agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal, así como una decena de camionetas entre ambas corporaciones.
Hasta el momento no se han reportado disparos de arma de fuego en la zona que indiquen algún hecho violento, y las autoridades participantes en el operativo no han emitido información o resultados del despliegue.