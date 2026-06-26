$!Implican a ‘El Güero Pin’ en caso de mineros de Concordia y de turistas desaparecidos en Mazatlán

El cabecilla del Cártel de Sinaloa, detenido el jueves en Escuinapa, fue señalado por las autoridades por su probable participación en dos casos relevantes de los últimos meses: el secuestro y asesinato de mineros en Concordia, y la desaparición en Mazatlán de los turistas originarios del Estado de México.

En un comunicado emitido el viernes por el Gabinete de Seguridad federal, describieron el operativo en el que fue detenido Misael “N”, alias “Güero Pink” y/o “El Güero Pin”, considerado como objetivo prioritario en la región sur de Sinaloa y parte de la facción de Los Chapitos.

El boletín también señala la detención del ex jefe policiaco de Escuinapa, Hilario “N”, y denomina los hechos como una operación de precisión.

“Se informa que derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 25 de junio del presente año elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, durante una operación de precisión en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, lograron la detención de Misael ‘N’ (a) ‘Güero Pink’ junto a Hilario ‘N’, ex director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de ese municipio”, señala el comunicado.

“Misael ‘N’ era el Jefe Regional del Cártel del Pacífico facción ‘Menores’, con presencia en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión, Sin.; identificado por su probable participación en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, Sin.; además del secuestro de los turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero del presente año”.