Imputan a José Manuel el delito de feminicidio agravado en contra de Rubí Patricia

En la audiencia inicial que duró poco más de dos horas, a José Manuel “N” se le imputó este miércoles el delito de feminicidio agravado en contra de la vida de Rubí Patricia y se le determinó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá interno en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.

Durante la audiencia realizada en la Sala A de la Sede Regional de Justicia Penal y Oral Sur, presidida por la Jueza Mónica Lizeth Gastélum Palazuelos, de acuerdo con datos de prueba de videos, declaraciones de testigos y diligencias periciales, se acusó al ahora detenido de que entre las 00:20 y la 1:10 horas del pasado viernes 27 de febrero acudió al domicilio de la madre bus adora para supuestamente cobrar un dinero que le debía.

Al subir al domicilio de Rubí Patricia, ubicado en el segundo nivel de una vivienda ubicada en la Avenida Santa Rosa, en el Infonavit Jabalíes, tocó a la puerta y salió la mujer.

Ahí José Manuel atacó con un cuchillo a Rubí Patricia en diferentes partes del cuerpo, entre ellos cara, tórax y abdomen, lo cual hizo en presencia de la hija de 6 años de la ahora occisa.

Tras atacar a la integrante del Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa y dejarla tirada en el suelo sangrando por diferentes partes del cuerpo, el ahora detenido ingresó al domicilio de Rubí Patricia donde buscó entre cajones y se robó dos teléfonos celulares y una tablet de la hija de la hoy fallecida.

De acuerdo con declaraciones de la menor de 6 años expresadas en la audiencia, cuando se encontraba en su casa llegó un amigo de su mamá a tocar la puerta y su mamá le dijo que siguiera acostada en la cama mientras iba a abrir.

Momentos después escuchó que su mamá gritó y su amigo entró a llevarse dos teléfonos tanto de su mamá como de su abuela y la tablet de ella y se retiró.

Al retirarse el amigo la menor fue a ver a su mamá a quien encontró agarrándose el abdomen y le salía sangre por diversas partes del cuerpo, dijo.

Fue hasta cerca de las 8:00 horas del 27 de febrero cuando al primer nivel de la vivienda donde vive la mamá de la hoy occisa llegó una amiga de Rubí Patricia preguntando si se encontraba y le dijeron que sí, por lo que subió por la escalera y al llegar al segundo nivel vio que en la vivienda se encontraba el cuerpo tirado y ensangrentado de su amiga por lo que gritó asustada.

Al lugar subió la mamá de Rubí Patricia quien vio a su hija tirada y encontraron a la menor asustada.

Tras las investigaciones en videos de casas cercanas, declaraciones de testigos y pruebas periciales se logró identificar y detener a José Manuel como probable responsable de estos hechos.

También se expuso que el ahora detenido, originario de Mazatlán, venía con su pareja de Tijuana, Baja California, donde tenía unas maquinitas tragamonedas, con rumbo a Apatzingán, Michoacán, pero al pasar por Mazatlán se bajaron porque él dijo que de aquí es originario y días después contemplaba seguir a Apatzingán.

Tras su detención fue internado en el Centro Penitenciario El Castillo y a las 10:46 horas de este 4 de marzo se realizó la audiencia inicial donde se le imputó en delito de feminicidio agravado en contra de la vida de Rubí Patricia.

A solicitud del Ministerio Público y ante la petición en contra de la defensa particular, la Jueza determinó aplicarle la prisión preventiva oficiosa como lo establece legalmente el Código de Procedimientos Penales aplicado en Sinaloa para el delito de feminicidio, durante la audiencia inicial, la cual continuará el próximo 9 de marzo.

A solicitud de su defensa de que se amplíe a 144 horas el plazo para que se le determine si se le dicta o no auto de vinculación a proceso, será el 9 de marzo a las 9:30 horas, cuando se dará la continuación de la audiencia inicial.

Mientras espera si se le vincula a proceso o no, José Manuel, quien se reservó su derecho a declarar, permanece interno en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán.