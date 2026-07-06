$!Incautan 10 explosivos caseros y equipo táctico en operativos de Mazatlán y Elota

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional incautaron un total de 10 artefactos explosivos artesanales, armas largas, cargadores, municiones y equipo táctico en los municipios de Mazatlán y Elota. Los aseguramientos se registraron en acciones distintas implementadas por las fuerzas de seguridad en ambas demarcaciones sinaloenses.
La primera intervención se desarrolló en las inmediaciones del poblado El Habal, perteneciente al municipio de Mazatlán, donde el personal federal localizó ocho de los artefactos explosivos de fabricación casera, dos armas largas, 40 cargadores, 19 piezas de equipo táctico y tres dispositivos celulares. Esta acción de las fuerzas federales se dio en medio de una secuencia de hechos violentos reportados en la región sur del estado.
Por otra parte, en un despliegue realizado en Playa Ceuta, en el municipio de Elota, marinos aseguraron dos explosivos artesanales más, así como cuatro cargadores y 186 cartuchos útiles.
A través de un comunicado conjunto, las dependencias federales confirmaron los resultados obtenidos, aunque omitieron detallar las circunstancias específicas en las que se efectuaron los hallazgos o si se logró la detención de personas civiles vinculadas con el arsenal.
Todo lo incautado fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.