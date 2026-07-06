$!Incautan 10 explosivos caseros y equipo táctico en operativos de Mazatlán y Elota

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional incautaron un total de 10 artefactos explosivos artesanales, armas largas, cargadores, municiones y equipo táctico en los municipios de Mazatlán y Elota. Los aseguramientos se registraron en acciones distintas implementadas por las fuerzas de seguridad en ambas demarcaciones sinaloenses.

La primera intervención se desarrolló en las inmediaciones del poblado El Habal, perteneciente al municipio de Mazatlán, donde el personal federal localizó ocho de los artefactos explosivos de fabricación casera, dos armas largas, 40 cargadores, 19 piezas de equipo táctico y tres dispositivos celulares. Esta acción de las fuerzas federales se dio en medio de una secuencia de hechos violentos reportados en la región sur del estado.