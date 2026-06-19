$!Incautan 137 kilos de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas; hay cinco detenidos

MICHOACÁN. _ Un cargamento de aproximadamente 137 kilogramos de presunta cocaína fue asegurado en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades aduanales. En la acción fueron detenidos cinco personas de nacionalidad ecuatoriana.

El decomiso se originó tras el seguimiento marítimo a un buque mercante que contaba con un reporte de alerta por transporte de mercancía ilícita. Al atracar en el puerto, personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria y de la aduana local iniciaron la revisión de los contenedores.