$!Incautan cerca de 14 mil litros de precursores para drogas sintéticas en Culiacán

CULIACÁN. _ Cerca de 14 mil litros de precursores químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, fueron incautados por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones del poblado Corral Viejo, en la zona rural de Culiacán. El decomiso representa un golpe a la infraestructura de apoyo logístico del crimen organizado en el estado.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el personal militar, derivado de operativos de reconocimiento terrestre, localizó y deshabilitó un área que operaba como centro de almacenamiento de estas sustancias.
En el lugar, los elementos castrenses aseguraron un total de 13 mil 850 litros de diversos químicos. La lista incluye grandes volúmenes de:
- 7,100 litros de alcohol.
- 1,800 litros de acetona.
- 1,500 litros de ácido sulfúrico.
- 1,350 litros de ácido clorhídrico.
- 1,100 litros de tolueno.
- 1,000 litros de thinner.
Además de los precursores, se encontraron 16 tinas, 50 bidones y 20 ollas de peltre vacías, junto con 12 quemadores, equipamiento que evidencia el soporte logístico a los laboratorios clandestinos de la zona.
Tras el aseguramiento, los químicos y el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación y su posterior destrucción. En la acción participaron corporaciones de seguridad federales y estatales, como la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.