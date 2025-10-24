$!Incautan cerca de 14 mil litros de precursores para drogas sintéticas en Culiacán

CULIACÁN. _ Cerca de 14 mil litros de precursores químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, fueron incautados por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones del poblado Corral Viejo, en la zona rural de Culiacán. El decomiso representa un golpe a la infraestructura de apoyo logístico del crimen organizado en el estado.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el personal militar, derivado de operativos de reconocimiento terrestre, localizó y deshabilitó un área que operaba como centro de almacenamiento de estas sustancias.