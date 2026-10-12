$!Incautan fuerzas federales arsenal, drones y vehículo blindado en Rosario y Concordia

CULIACÁN. _ Las autoridades federales llevaron a cabo tres acciones distintas en los municipios de Rosario y Concordia, las cuales resultaron en el aseguramiento de explosivos improvisados, equipo táctico, un vehículo con blindaje artesanal y un número 48 drones.
De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, los operativos no derivaron en detenciones ni se ofrecieron detalles sobre los puntos específicos de los aseguramientos.
Una de las acciones se implementó en el tramo carretero El Rosario – Agua Verde, en Rosario. Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 48 drones, 64 baterías para dron, 44 rollos de cable de fibra óptica, 200 cartuchos, diversos accesorios para dron, 20 placas balísticas, seis chalecos tácticos y 16 uniformes tácticos.
En una segunda intervención, en el poblado Cacalotán, también en Rosario, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 25 artefactos explosivos improvisados. Además, fue incautado un vehículo con blindaje artesanal.
Finalmente, en Concordia, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron seis minas terrestres. También confiscaron cuatro artefactos explosivos improvisados, cuatro chalecos balísticos y equipo táctico.
Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.