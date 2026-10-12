$!Incautan fuerzas federales arsenal, drones y vehículo blindado en Rosario y Concordia

CULIACÁN. _ Las autoridades federales llevaron a cabo tres acciones distintas en los municipios de Rosario y Concordia, las cuales resultaron en el aseguramiento de explosivos improvisados, equipo táctico, un vehículo con blindaje artesanal y un número 48 drones.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, los operativos no derivaron en detenciones ni se ofrecieron detalles sobre los puntos específicos de los aseguramientos.