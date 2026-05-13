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Operativo

Incautan mil 715 litros de sustancias para elaboración de metanfetamina, en Culiacán

El aseguramiento representó una afectación económica a la delincuencia organizada es de 32 millones de pesos
Noroeste/Redacción
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13/05/2026 12:37
13/05/2026 12:37

Personal del Ejército Mexicano inhabilitó ocho áreas de concentración de material y sustancias químicas, de las cuales aseguraron mil 715 litros, presuntamente para la elaboración se metanfetamina, en Culiacán.

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Los operativos castrenses se extendieron por los poblados de El Cedrito, El Palmar, Los Mayos, Las Milpas, Alcoyonqui, Sanalona y San José del Llano.

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Aunado a las sustancias, fue asegurado un reactor de síntesis orgánica ubicado en el sitio.

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De acuerdo con la información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el incauto representó una afectación económica a la delincuencia organizada es de 32 millones de pesos.

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