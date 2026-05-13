$!Incautan mil 715 litros de sustancias para elaboración de metanfetamina, en Culiacán

Personal del Ejército Mexicano inhabilitó ocho áreas de concentración de material y sustancias químicas, de las cuales aseguraron mil 715 litros, presuntamente para la elaboración se metanfetamina, en Culiacán.







Los operativos castrenses se extendieron por los poblados de El Cedrito, El Palmar, Los Mayos, Las Milpas, Alcoyonqui, Sanalona y San José del Llano.









Aunado a las sustancias, fue asegurado un reactor de síntesis orgánica ubicado en el sitio.







