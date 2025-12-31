Incendian automóvil en domicilio de la Zona Dorada, en Culiacán; el inmueble ya había sido baleado

Un automóvil fue incendiado al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Zona Dorada, en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, inmueble que ya había sido atacado a balazos la tarde del martes.

De acuerdo con los informes, los hechos se registraron durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre, cuando se reportó un incendio en el lugar. Al sitio acudieron autoridades de seguridad y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego; sin embargo, la unidad fue consumida en su totalidad.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Cabe señalar que la tarde del martes 30 de diciembre, el mismo complejo de departamentos fue blanco de un ataque armado que provocó daños en al menos tres departamentos ubicados en el cruce de las calles Puerto Banús y Puerto Viga, en la colonia Zona Dorada.

Durante ese hecho, un automóvil Hyundai Sonata, color negro, que se encontraba estacionado frente a uno de los departamentos, recibió al menos dos impactos de arma de fuego en el parabrisas trasero.

Este hecho se suma a una serie de incendios intencionales y ataques armados contra inmuebles y unidades motrices registrados a lo largo del año en distintos puntos de Culiacán y otros municipios de Sinaloa, en un contexto de violencia sostenida.

PIE DE FOTO: El vehículo fue consumido por el fuego durante la madrugada en un domicilio de la Zona Dorada, en Culiacán.