$!Incendian casa de lámina y madera en colonia Buena Vista, en Culiacán

La noche de este lunes se registró el incendio de una vivienda de lámina y madera en la colonia Buena Vista, en el sector oriente de Culiacán.

El inmueble se encuentra sobre la calle Benito Flores, entre las calles Venus y Mercurio, y el siniestro fue alertado alrededor de las 21:00 horas.

Los primeros reportes indican que las llamas se originaron de manera intencional.