$!Incendian casa de lámina y madera en colonia Buena Vista, en Culiacán

La noche de este lunes se registró el incendio de una vivienda de lámina y madera en la colonia Buena Vista, en el sector oriente de Culiacán.
El inmueble se encuentra sobre la calle Benito Flores, entre las calles Venus y Mercurio, y el siniestro fue alertado alrededor de las 21:00 horas.
Los primeros reportes indican que las llamas se originaron de manera intencional.
Al lugar se trasladaron una pipa y un camión del equipo de Bomberos Culiacán, quienes sofocaron las llamas.
Hasta el momento se reportó que el saldo del siniestro ha quedado en pérdidas materiales de la estructura del domicilio.
En esa misma casa fue asesinado a balazos un hombre identificado como Francisco Iván “N”, de 40 años de edad, el pasado 22 de diciembre.