$!Incendian casa y un vehículo nuevo en Riberas de Tamazula, en Culiacán

Un incendio de una casa y un vehículo dejó daños materiales en la colonia Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán, durante la noche de este martes.
El siniestro, que ocurrió alrededor de las 19:50 horas, se desató en un automóvil estacionado sobre la calle Río Évora, a pocos metros del bulevar Riberas de Tamazula, entre la calle Río Quelite.
De acuerdo con los reportes a autoridades, sujetos desconocidos habrían provocado el incendio, mientras que otras versiones apuntan a que las llamas comenzaron a consumir el automotor y rápidamente se extendieron hacia la fachada del domicilio cercano.
El incendio fue sofocado por los Bomberos de Culiacán, quienes llegaron al lugar para controlar la situación. Elementos de la Policía Estatal Preventiva también se presentaron para resguardar la escena, asegurando que no se reportan personas afectadas físicamente.
Los daños materiales fueron significativos, con el vehículo completamente calcinado y la fachada de la casa afectada.