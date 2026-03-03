$!Incendian casa y un vehículo nuevo en Riberas de Tamazula, en Culiacán

Un incendio de una casa y un vehículo dejó daños materiales en la colonia Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán, durante la noche de este martes.

El siniestro, que ocurrió alrededor de las 19:50 horas, se desató en un automóvil estacionado sobre la calle Río Évora, a pocos metros del bulevar Riberas de Tamazula, entre la calle Río Quelite.

De acuerdo con los reportes a autoridades, sujetos desconocidos habrían provocado el incendio, mientras que otras versiones apuntan a que las llamas comenzaron a consumir el automotor y rápidamente se extendieron hacia la fachada del domicilio cercano.