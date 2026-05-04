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Delincuencia

Incendian casino en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán

Según los reportes sujetos desconocidos llegaron al establecimiento, y arrojaron presuntamente un artefacto explosivo que desató las llamas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/05/2026 18:49
04/05/2026 18:49

Un casino ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, fue incendiado de manera intencional durante la tarde de este lunes 4 de mayo.

Este mismo establecimiento fue atacado a balazos durante las primeras horas del pasado lunes 27 de abril.

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Los primeros reportes de autoridades y trabajadores en el lugar y indican que sujetos desconocidos llegaron al establecimiento, y arrojaron presuntamente un artefacto explosivo que desató las llamas.

En el sitio, socorristas dieron como saldo preliminar a dos personas heridas, una de ellas una mujer a quien declararon inconsciente.

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El reporte del hecho fue emitido los cuerpos de emergencia aproximadamente a las 18:15 horas.

En el lugar se han desplegado media docena de camiones de Bomberos Culiacán, quienes maniobran para sofocar las llamas y rescatar a trabajadores y personas que se encontraban al interior.

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