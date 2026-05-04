$!Incendian casino en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán

Un casino ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, fue incendiado de manera intencional durante la tarde de este lunes 4 de mayo. Este mismo establecimiento fue atacado a balazos durante las primeras horas del pasado lunes 27 de abril.









Los primeros reportes de autoridades y trabajadores en el lugar y indican que sujetos desconocidos llegaron al establecimiento, y arrojaron presuntamente un artefacto explosivo que desató las llamas. En el sitio, socorristas dieron como saldo preliminar a dos personas heridas, una de ellas una mujer a quien declararon inconsciente.







