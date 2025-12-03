$!Incendian cuarto de motel en la salida norte de Culiacán; reportan detenciones al interior

CULIACÁN._ Un reporte de incendio en un cuarto en un motel en la salida norte de Culiacán derivó en un operativo policial que dejó como saldo preliminar a dos personas detenidas.
El despliegue oficial ocurrió este miércoles en un inmueble ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al norte de la ciudad, cerca de una plaza comercial.
La movilización de autoridades comenzó cerca de las 17:30 horas, cuando se informó del connato de incendio.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa atendieron el hecho, ingresaron al lugar y habrían efectuado las detenciones.
Hasta el momento continúa el operativo en las inmediaciones del motel, teniendo restringido el acceso al mismo por policías federales y estatales.
Las instituciones de seguridad no han emitido un posicionamiento para esclarecer la situación.