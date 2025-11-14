Seguridad
Fuego intencional

Incendian domicilio abandonado en el sector Santa Fe, en Culiacán

El incendio, presuntamente fue provocado de forma intencional. Bomberos controlaron el fuego y vecinos rescataron a un perro que estaba dentro
Noroeste Redacción
14/11/2025 08:55
La mañana de este viernes 14 de noviembre fue incendiada una vivienda en el sector Santa Fe, en la zona norte de Culiacán.

El siniestro se reportó alrededor de las 6:50 horas, sobre la calle San Adrián, casi esquina con la calle San Antonio, a una calle del bulevar Santa Fe.

El inmueble afectado es de color blanco, con cochera y con barandal negro. Según se reportó de manera preliminar, el incendio habría sido provocado de manera intencional.

Al momento del incidente, no se informó sobre personas afectadas; no obstante, vecinos rescataron a un perro que estaba en el interior del inmueble.

En el lugar intervinieron elementos de Bomberos de Culiacán para sofocar las llamas, mientras que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el área.

