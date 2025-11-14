$!Incendian domicilio abandonado en el sector Santa Fe, en Culiacán

La mañana de este viernes 14 de noviembre fue incendiada una vivienda en el sector Santa Fe, en la zona norte de Culiacán.

El siniestro se reportó alrededor de las 6:50 horas, sobre la calle San Adrián, casi esquina con la calle San Antonio, a una calle del bulevar Santa Fe.

El inmueble afectado es de color blanco, con cochera y con barandal negro. Según se reportó de manera preliminar, el incendio habría sido provocado de manera intencional.