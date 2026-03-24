$!Incendian domicilio donde asesinaron a tres personas en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

La vivienda se ubica sobre la calle Silvestre Revueltas, entre la calle Presidente Gustavo Díaz Ordaz y Abelardo L. Rodríguez.

La tarde de este martes se registró un incendio en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, donde hace una semana ocurrió un triple homicidio.

De manera preliminar, se informó que habría sido un incendio intencionado en el inmueble, el cual al momento del siniestro se encontraba abandonado.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos Culiacán, quienes sofocaron las llamas alrededor de las 18:20 horas de este 24 de marzo.

El sitio fue resguardado por personal de Ejército Mexicano, quienes estuvieron algunos minutos en las inmediaciones, sin ni siquiera