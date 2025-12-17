$!Incendian dos viviendas y un expendio de cerveza en ataques simultáneos en Culiacán

Dos viviendas y un expendio de cerveza fueron vandalizados e incendiados de manera simultánea en distintos puntos de Culiacán durante las primeras horas de este miércoles 17 de diciembre, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Los primeros reportes se registraron entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana.

El primer ataque ocurrió sobre la Avenida Amado Nervo, entre las calles Catedráticos y Reynaldo González, a una cuadra de la iglesia San Rafael, en la Colonia Tierra Blanca.

De acuerdo con la información recabada, hombres armados vandalizaron el portón de la vivienda y posteriormente arrojaron combustible para prenderle fuego.