$!Incendian dos viviendas y un expendio de cerveza en ataques simultáneos en Culiacán

Dos viviendas y un expendio de cerveza fueron vandalizados e incendiados de manera simultánea en distintos puntos de Culiacán durante las primeras horas de este miércoles 17 de diciembre, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.
Los primeros reportes se registraron entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana.
El primer ataque ocurrió sobre la Avenida Amado Nervo, entre las calles Catedráticos y Reynaldo González, a una cuadra de la iglesia San Rafael, en la Colonia Tierra Blanca.
De acuerdo con la información recabada, hombres armados vandalizaron el portón de la vivienda y posteriormente arrojaron combustible para prenderle fuego.
De manera casi simultánea, otra casa fue incendiada por la Calle Río Pánuco, entre las avenidas Ignacio Aldama y Río Yaqui, en la Colonia Guadalupe. En este punto, el reporte indica que hombres armados dañaron el inmueble antes de provocarle el incendio.
El tercer ataque se registró en un expendio de cerveza ubicado en el Fraccionamiento Bugambilias, sobre el Bulevar Las Torres, casi esquina con el Bulevar Navidad, en el sector Aeropuerto. Ahí, sujetos armados vandalizaron el establecimiento y le prendieron fuego.
La unidad utilizada en la Colonia Guadalupe para vandalizar la vivienda contaba con reporte de robo.
Después de reportarse este incidente, el propietario logró ubicarla y fue asegurada por elementos de la FGE.
Tras los hechos, elementos de Bomberos de Culiacán acudieron a los tres puntos y realizaron maniobras durante varios minutos para controlar y sofocar los incendios.
Autoridades de seguridad también desplegaron operativos en las zonas afectadas.
Los daños ocasionados en los tres inmuebles fueron valuados de manera preliminar en varios miles de pesos.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos.