$!Incendian llantera tras estrellarle un vehículo en Pradera Dorada, en Culiacán

CULIACÁN._ Una llantera y vulcanizadora fue vandalizada e incendiada durante la mañana de este domingo 31 de mayo en el sector Pradera Dorada, al norte de Culiacán.

Civiles armados utilizaran un vehículo para derribar el acceso principal del negocio, para posteriormente prenderle fuego.

El atentado fue reportado alrededor de las 11:45 horas en un establecimiento ubicado frente al bulevar Rolando Arjona, esquina con la calle Ballena Gris.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados arribaron al lugar y utilizaron un automóvil para impactarlo directamente contra el portón de acceso del negocio.

Posteriormente, la unidad fue incendiada de manera intencional, lo que provocó un siniestro que alcanzó parte de la fachada y el interior del inmueble.