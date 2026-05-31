$!Incendian llantera tras estrellarle un vehículo en Pradera Dorada, en Culiacán

CULIACÁN._ Una llantera y vulcanizadora fue vandalizada e incendiada durante la mañana de este domingo 31 de mayo en el sector Pradera Dorada, al norte de Culiacán.
Civiles armados utilizaran un vehículo para derribar el acceso principal del negocio, para posteriormente prenderle fuego.
El atentado fue reportado alrededor de las 11:45 horas en un establecimiento ubicado frente al bulevar Rolando Arjona, esquina con la calle Ballena Gris.
De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados arribaron al lugar y utilizaron un automóvil para impactarlo directamente contra el portón de acceso del negocio.
Posteriormente, la unidad fue incendiada de manera intencional, lo que provocó un siniestro que alcanzó parte de la fachada y el interior del inmueble.
Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y procedieron a resguardar el área, mientras solicitaban el apoyo de Bomberos Culiacán.
Los elementos realizaron maniobras durante varios minutos hasta lograr sofocar completamente las llamas.
Tras las labores pertinentes, en el lugar quedó el vehículo totalmente calcinado frente al acceso del negocio, además de daños visibles provocados por el fuego y el impacto contra la cortina metálica del inmueble.
Pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas; únicamente daños materiales y pérdidas económicas en el establecimiento.
Debido a las diligencias, un tramo del carril de sur a norte del bulevar Rolando Arjona permaneció parcialmente cerrado mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado procesaban la escena.