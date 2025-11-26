$!Incendian lote vehículos en la colonia Miguel de la Madrid, en la salida sur de Culiacán

La noche de este miércoles sujetos desconocidos provocaron el incendio de un lote de vehículos ubicado a la altura de la colonia Miguel de la Madrid, por la salida sur de Culiacán.
El establecimiento incendiado se ubica sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, a donde presuntamente llegó un grupo de hombres y rociaron gasolina a los automóviles, para luego incendiarlos.
Durante el siniestro resultaron afectados al menos cinco vehículos que estaban dentro del lote, sin que se reporten personas afectadas.
Dichas unidades quedaron completamente calcinadas, considerándose en pérdida total.
Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos Culiacán, quienes después de algunos minutos de intervención lograron sofocar las llamas.