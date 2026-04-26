Incendian residencia tras derribar portón con vehículo en Las Quintas, en Culiacán

Un domicilio del sector Las Quintas, en Culiacán, registró daños la mañana de este domingo 26 de abril luego de que desconocidos ingresaron y provocaron un incendio en el interior de la cochera.

La movilización de cuerpos de auxilio y seguridad ocurrió poco después de las 06:00 horas en una residencia ubicada por la Calle Ciudad Victoria, entre Ciudad de Puebla y una privada del mismo sector, frente al parque de la zona.

Vecinos del área reportaron al 911 que del inmueble salía humo y fuego, por lo que al lugar acudieron corporaciones municipales y personal militar.

Al llegar, los primeros respondientes encontraron un automóvil incendiado dentro de la cochera, además de daños visibles en el acceso principal de la propiedad.

Bomberos de Culiacán ingresaron minutos después y trabajaron en las maniobras necesarias para extinguir el fuego y evitar que se extendiera al resto de la vivienda.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los responsables habrían empleado un vehículo para golpear el portón y abrirse paso hacia el interior del inmueble, donde posteriormente iniciaron el incendio.

Una vez controlada la emergencia, agentes investigadores realizaron inspecciones en la escena para levantar evidencias y determinar la mecánica exacta de lo ocurrido.