$!Incendian residencia y auto en Culiacán; es el segundo ataque en Santa Fe

Una residencia en el fraccionamiento Santa Fe, al norte de Culiacán, sufrió daños totales luego de que fue intencionalmente incendiada por sujetos armados la mañana de este lunes, provocando la destrucción completa de la vivienda y de un vehículo.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 horas en la calle Enrique Sánchez Alonso, a media cuadra del bulevar Constelaciones. De acuerdo con reportes de vecinos recabados en el sitio, varios individuos llegaron al lugar, rociaron algún tipo de combustible sobre el inmueble de dos plantas y le prendieron fuego, así como a un automóvil Chevrolet Aveo estacionado en la cochera.

El fuego consumió rápidamente la estructura. Personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán llegó al sitio para realizar las labores de contención y sofocación de las llamas. El área fue asegurada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) para permitir el trabajo de los rescatistas.