$!Incendian salón de eventos en Las Quintas, en Culiacán

Un grupo de sujetos desconocidos incendió de manera intencional un salón de eventos ubicado en la Colonia Las Quintas, durante este lunes en Culiacán.
El atentado dejó daños materiales en diversas zonas del salón, como juegos infantiles, además de la fachada del inmueble.
El salón afectado se ubica sobre el bulevar Doctor Mora, casi esquina con la calle De Puebla y el bulevar Gran Avenida Eldorado.
Los cuerpos de emergencia recibieron la alerta del hecho aproximadamente a las 18:30 horas de este lunes 2 de noviembre, lo cual desató la movilización de corporaciones.
Al lugar se trasladó el escuadrón de Bomberos Culiacán, que trabajaron para sofocar las llamas, y posteriormente el lugar fue resguardado por corporaciones de seguridad.
Minutos después, agentes investigadores de Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias para indagar sobre este ataque