$!Incendian salón de eventos en Las Quintas, en Culiacán

Un grupo de sujetos desconocidos incendió de manera intencional un salón de eventos ubicado en la Colonia Las Quintas, durante este lunes en Culiacán.

El atentado dejó daños materiales en diversas zonas del salón, como juegos infantiles, además de la fachada del inmueble.

El salón afectado se ubica sobre el bulevar Doctor Mora, casi esquina con la calle De Puebla y el bulevar Gran Avenida Eldorado.