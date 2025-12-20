$!Incendian tienda de uniformes de un jardín de niños de la colonia Horizontes, en Culiacán

CULIACÁN._ Una tienda de uniformes de un jardín de niños que se encuentra en la colonia Horizontes, al norte de Culiacán, fue incendiada por sujetos desconocidos la madrugada de este sábado, provocando pérdidas materiales y de miles de pesos. El inmueble afectado se encuentra por el bulevar Lola Beltrán, en el cruce con la calle del Triunfo. Según reportes preliminares, civiles ingresaron a la boutique durante las primeras horas del día para rosearle un químico altamente inflamable, encendiendo el mismo para provocar el fuego.







Las llamas se propagaron fácilmente en todo el lugar y quemaron por completo la ropa y la inmobiliaria. Cuerpos de bomberos y elementos de seguridad se movilizaron para a atender el caso. El lugar quedó bajo resguardo mientras los tragahumos se encargaron de sofocar por completo el siniestro. Ya que las llamas fueron apagadas, la boutique quedó con múltiples escombros y ennegrecido desde la fachada hasta el interior.





