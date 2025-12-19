Seguridad
Incendian un domicilio junto al Malecón Nuevo de Culiacán

El ataque a esta vivienda se suma a la crisis de seguridad que, según datos de la Fiscalía General del Estado, ha dejado más de 170 domicilios dañados intencionalmente en 2025
Noroeste Redacción
19/12/2025 11:23
La mañana de este viernes, una casa fue vandalizada e incendiada junto al bulevar Diego Valadés Ríos, también conocido como Malecón Nuevo, en el sector Chapultepec de Culiacán.

El domicilio se ubica sobre la calle Eustaquio Buelna, entre el Malecón Nuevo y la calle Francisco Márquez.

Los hechos se reportaron alrededor de las 9:30 horas, cuando empleados de comercios cercanos y vecinos alertaron sobre una casa en llamas, que comenzó desde la zona de la cochera.

El siniestro fue sofocado por personal de Bomberos Culiacán, quienes se retiraron tras controlarlo, y la zona quedó sin presencia de autoridades.

El portón de la vivienda fue vandalizado y el fuego aparentemente comenzó desde el interior.

En la cochera, un vehículo de lujo marca Porsche, de color negro, quedó calcinado desde el motor.

