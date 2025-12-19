$!Incendian un domicilio junto al Malecón Nuevo de Culiacán

La mañana de este viernes, una casa fue vandalizada e incendiada junto al bulevar Diego Valadés Ríos, también conocido como Malecón Nuevo, en el sector Chapultepec de Culiacán.

El domicilio se ubica sobre la calle Eustaquio Buelna, entre el Malecón Nuevo y la calle Francisco Márquez.

Los hechos se reportaron alrededor de las 9:30 horas, cuando empleados de comercios cercanos y vecinos alertaron sobre una casa en llamas, que comenzó desde la zona de la cochera.