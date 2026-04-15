Incendian un domicilio y balean otro en distintos puntos de Culiacán durante la madrugada

CULIACÁN. _ Una vivienda fue vandalizada e incendiada, y otra más fue objeto de una agresión a balazos durante la madrugada de este miércoles 15 de abril, en distintos puntos de Culiacán.

Ambos hechos se confirmaron de manera casi simultánea, aproximadamente a las 00:30 horas. De manera preliminar, no se informó sobre personas afectadas físicamente durante los ataques.

En el primero de los casos, ocurrido en la comisaría de Bellavista, cerca de Stanza Cantabria, al noroeste de la ciudad, los reportes de ráfagas de disparos llegaron a los números de emergencia a las 23:30 horas, y el hecho fue verificado minutos después.

Este primer incidente correspondió a un inmueble cuya fachada presentaba daños por impactos de proyectiles de arma de fuego.

Dentro de este reporte, también trascendió la presunta privación ilegal de la libertad de personas, sin que haya sido confirmada hasta el momento.

La segunda agresión ocurrió en la colonia Proyecto Alfa, al sur de la capital, donde sujetos desconocidos estrellaron un vehículo contra la cochera de una casa y posteriormente le prendieron fuego.

El siniestro se registró sobre la calle Pitayita, entre la calle Agua Caliente y la avenida Manuel J. Clouthier, alrededor de las 00:30 horas.

Personal del Ejército Mexicano acudió al sitio para resguardar el perímetro, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán sofocaron las llamas.

En ambos casos, se movilizaron agentes de la Fiscalía General del Estado para recabar indicios e iniciar las investigaciones.