$!Incendian una embotelladora en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una planta productora de botellas de plástico fue incendiada de manera intencional al mediodía de este jueves, en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán.

Según reportes, un grupo de sujetos arribó al establecimiento e ingresó para provocar el incendio en una zona de almacenamiento, cerca de las 12:00 horas de este 5 de febrero.

En las afueras del inmueble también se apreciaron grafitis adjudicados a una facción criminal.