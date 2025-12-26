$!Incendian vehículo en estacionamiento de un colegio en el sector Portalegre, en Culiacán

CULIACÁN._ Un automóvil fue incendiado este viernes en la entrada del estacionamiento de un colegio ubicado en el sector Portalegre, al norte de Culiacán.
El plantel se ubica sobre el bulevar Norma Corona Sapién, cerca del bulevar Conquistadores en dicho sector.
La unidad siniestrada es una camioneta tipo SUV, la cual habría sido incendiada de manera intencional, según los primeros reportes, alrededor de las 17:00 horas.
Al lugar se movilizó el equipo de Bomberos Culiacán, quienes lograron sofocar las llamas y reduciendo el saldo a daños materiales, sin afectar la infraestructura educativa.
Tras el siniestro, la administración del plantel aseguró que se trató de una situación ajena a sus operaciones y exigió atención inmediata de la autoridades.
“Como comunidad educativa y empresarial, lamentamos profundamente esta situación que también nos afecta como ciudadanos”, señala un comunicado de la administración del plantel.
“Reiteramos que nuestra escuela es una institución legalmente constituida, con su operación y documentación en regla, dedicada desde hace más de 20 años a la formación y bienestar de las familias que confían en nosotros. Estos hechos son completamente ajenos a nuestros valores y propósito educativo”, sostiene el posicionamiento.