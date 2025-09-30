$!Incendian vehículos y balean vivienda en la colonia Emiliano Zapata, Culiacán

CULIACÁN._ Civiles armados atacaron un domicilio en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, provocando daños materiales y el incendio de dos vehículos. El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en una vivienda de dos pisos, color blanco, ubicada sobre la calle Cleofas Salomón, entre Ejército Nacional y Anenecuilco, a una cuadra de la escuelas primaria Club de Leones.







Durante el ataque, los agresores incendiaron una camioneta y un vehículo Volkswagen, además de causar daños en el portón, la fachada y los cristales del inmueble. Según las autoridades, la propiedad ya había sido blanco de un ataque armado el pasado viernes 26 de septiembre. Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina acudieron al lugar y solicitaron apoyo de los Bomberos de Culiacán para controlar las llamas.





