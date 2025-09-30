$!Incendian vehículos y balean vivienda en la colonia Emiliano Zapata, Culiacán

CULIACÁN._ Civiles armados atacaron un domicilio en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, provocando daños materiales y el incendio de dos vehículos.
El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en una vivienda de dos pisos, color blanco, ubicada sobre la calle Cleofas Salomón, entre Ejército Nacional y Anenecuilco, a una cuadra de la escuelas primaria Club de Leones.
Durante el ataque, los agresores incendiaron una camioneta y un vehículo Volkswagen, además de causar daños en el portón, la fachada y los cristales del inmueble. Según las autoridades, la propiedad ya había sido blanco de un ataque armado el pasado viernes 26 de septiembre.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina acudieron al lugar y solicitaron apoyo de los Bomberos de Culiacán para controlar las llamas.
En la escena se localizaron casquillos percutidos de grueso calibre, y policías investigadores se encargaron de recabar evidencias. La zona quedó bajo resguardo militar.
Cabe señalar que una hora antes, otro inmueble en la colonia Bachigualato también fue incendiado por sujetos armados, aunque en este caso únicamente se registraron daños materiales.