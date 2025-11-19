Incendian vivienda en Colinas del Humaya; Segundo ataque a casa en Culiacán

Una vivienda fue incendiada de manera intencional en el fraccionamiento Colinas del Humaya, al norte de Culiacán. Con este caso, suman dos ataques a casas registrados durante la mañana de este miércoles en la capital sinaloense.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando sujetos armados llegaron a un domicilio de dos pisos ubicado en la cerrada Tabachín, casi esquina con Del Brasil, donde prendieron fuego a un vehículo en la cochera y posteriormente a la propiedad. El incidente dejó únicamente daños materiales.