$!Incendian vivienda en el sector Colinas de San Miguel, en Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este viernes, una vivienda fue incendiada presuntamente de forma intencional en el sector Colinas de San Miguel, en Culiacán.
El reporte se generó alrededor de las 7:30 horas, sobre la calle Cerro de la Campana, casi esquina con Cerro de la Silla, en dicho sector residencial.
Vecinos alertaron al 911 tras escuchar una supuesta explosión y observar el fuego en el inmueble.
Elementos de Bomberos Culiacán acudieron al sitio, con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Municipal.
Autoridades confirmaron que no había personas dentro de la vivienda, por lo que se descartaron víctimas.