$!Incendian vivienda en el sector Colinas de San Miguel, en Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este viernes, una vivienda fue incendiada presuntamente de forma intencional en el sector Colinas de San Miguel, en Culiacán.

El reporte se generó alrededor de las 7:30 horas, sobre la calle Cerro de la Campana, casi esquina con Cerro de la Silla, en dicho sector residencial.

Vecinos alertaron al 911 tras escuchar una supuesta explosión y observar el fuego en el inmueble.