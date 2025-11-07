Seguridad
Incendio intencional

Incendian vivienda en el sector Colinas de San Miguel, en Culiacán

Vecinos del sector reportaron una explosión en el inmueble y su posterior incendio; descartan víctimas en el lugar
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/11/2025 09:14
07/11/2025 09:14

CULIACÁN. _ La mañana de este viernes, una vivienda fue incendiada presuntamente de forma intencional en el sector Colinas de San Miguel, en Culiacán.

El reporte se generó alrededor de las 7:30 horas, sobre la calle Cerro de la Campana, casi esquina con Cerro de la Silla, en dicho sector residencial.

Vecinos alertaron al 911 tras escuchar una supuesta explosión y observar el fuego en el inmueble.

Elementos de Bomberos Culiacán acudieron al sitio, con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Municipal.

Autoridades confirmaron que no había personas dentro de la vivienda, por lo que se descartaron víctimas.

