$!Incendian vivienda tras derribar portón con un vehículo en Colinas de San Miguel, en Culiacán

CULIACÁN._ Sujetos desconocidos derribaron el portón de una vivienda con un vehículo y posteriormente le prendieron fuego durante la noche de este sábado 31 de octubre, en la colonia Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán.
El ataque se registró sobre la calle Cerro del Mercado, donde el reporte de una casa en llamas movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, los responsables habrían utilizado un vehículo para embestir el portón de acceso y posteriormente ingresar a la propiedad para provocar el incendio.
Al arribar, las autoridades confirmaron los daños en el acceso y las afectaciones ocasionadas por el fuego, por lo que tomaron acciones para controlar la emergencia.
La zona permaneció resguardada por elementos de seguridad mientras se atendía el reporte.
Tras los hechos, no se reportaron personas lesionadas o fallecidas, y tampoco se informó sobre posibles detenidos ni la identidad de los responsables.