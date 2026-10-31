$!Incendian vivienda tras derribar portón con un vehículo en Colinas de San Miguel, en Culiacán

CULIACÁN._ Sujetos desconocidos derribaron el portón de una vivienda con un vehículo y posteriormente le prendieron fuego durante la noche de este sábado 31 de octubre, en la colonia Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán.

El ataque se registró sobre la calle Cerro del Mercado, donde el reporte de una casa en llamas movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.