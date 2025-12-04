$!Incendian vivienda y dejan explosivos caseros en el fraccionamiento Canaco, en Culiacán; van siete ataques

Un nuevo ataque contra una vivienda se registró durante los primeros minutos de este jueves en el fraccionamiento Canaco, donde hombres armados incendiaron un domicilio y dejaron al menos dos artefactos explosivos de fabricación artesanal. Con este hecho, ya son siete los domicilios atacados en los últimos cinco días en el norte de Culiacán.

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió poco después de la medianoche en una vivienda de dos plantas ubicada sobre la avenida Hermes, entre las calles Eneas y Aquiles, frente a un parque y a unos metros del bulevar José Limón, que conecta hacia la salida norte de la ciudad. Información en el sitio señala que civiles armados arribaron a bordo de varias unidades, rociaron combustible en la fachada y prendieron fuego. Además, realizaron múltiples disparos con armas de alto poder contra el inmueble antes de retirarse, dejando sobre la banqueta dos artefactos explosivos de tipo casero. Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar el siniestro, el cual provocó daños materiales.