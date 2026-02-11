$!Incendian vivienda y vehículo en la Colonia Chapultepec, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un domicilio fue vandalizado y un vehículo incendiado de manera intencional la mañana de este miércoles en la colonia Chapultepec, en Culiacán.
La casa, ubicada en la esquina de la calle Agustín Melgar y el bulevar Luis de la Torre, presentó grafitis con mensajes atribuidos a facciones de la delincuencia organizada en el exterior.
El portón de la cochera fue derribado con un vehículo tipo sedán, marca Toyota, el cual posteriormente fue incendiado de forma intencional.
Tras el reporte de vecinos, emitido cerca de las 8:00 horas, elementos de Bomberos Culiacán se movilizaron y sofocaron las llamas que desprendía el automóvil.
Posteriormente, los socorristas se retiraron y elementos del Ejército Mexicano acordonaron la escena, cerrando de manera intermitente la circulación en el bulevar Luis de la Torre.
Hasta el momento, autoridades y testigos indicaron que la vivienda estaba abandonada, por lo que los daños se limitaron a afectaciones al inmueble y al vehículo.