Seguridad
|
Daño doloso

Incendian vivienda y vehículo en la Colonia Chapultepec, en Culiacán

Aparentemente, el automóvil fue utilizado para derribar el portón de la cochera y posteriormente incendiado; un grupo criminal dejó grafitis con mensajes en el lugar
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/02/2026 09:07
11/02/2026 09:07

CULIACÁN. _ Un domicilio fue vandalizado y un vehículo incendiado de manera intencional la mañana de este miércoles en la colonia Chapultepec, en Culiacán.

La casa, ubicada en la esquina de la calle Agustín Melgar y el bulevar Luis de la Torre, presentó grafitis con mensajes atribuidos a facciones de la delincuencia organizada en el exterior.

El portón de la cochera fue derribado con un vehículo tipo sedán, marca Toyota, el cual posteriormente fue incendiado de forma intencional.

$!Incendian vivienda y vehículo en la Colonia Chapultepec, en Culiacán

Tras el reporte de vecinos, emitido cerca de las 8:00 horas, elementos de Bomberos Culiacán se movilizaron y sofocaron las llamas que desprendía el automóvil.

Posteriormente, los socorristas se retiraron y elementos del Ejército Mexicano acordonaron la escena, cerrando de manera intermitente la circulación en el bulevar Luis de la Torre.

$!Incendian vivienda y vehículo en la Colonia Chapultepec, en Culiacán

Hasta el momento, autoridades y testigos indicaron que la vivienda estaba abandonada, por lo que los daños se limitaron a afectaciones al inmueble y al vehículo.

#Violencia
#Culiacán
#Sinaloa
#Incendios intencionales
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube