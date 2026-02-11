$!Incendian vivienda y vehículo en la Colonia Chapultepec, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un domicilio fue vandalizado y un vehículo incendiado de manera intencional la mañana de este miércoles en la colonia Chapultepec, en Culiacán.

La casa, ubicada en la esquina de la calle Agustín Melgar y el bulevar Luis de la Torre, presentó grafitis con mensajes atribuidos a facciones de la delincuencia organizada en el exterior.

El portón de la cochera fue derribado con un vehículo tipo sedán, marca Toyota, el cual posteriormente fue incendiado de forma intencional.