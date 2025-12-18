$!Incendian y vandalizan vivienda de la colonia Chapultepec, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue vandalizado e incendiado por un grupo de civiles la noche de este jueves en la colonia Chapultepec, en Culiacán, dejando como saldo grandes pérdidas materiales en el inmueble pero ninguna persona lesionada. El siniestro se reportó poco antes de las 20:00 horas luego de que vecinos del sector escucharon un gran estruendo, como si golpearan la entrada de una vivienda, según refirieron.

De acuerdo a reportes preliminares, civiles a bordo de un vehículo comenzaron a derribar el portón del domicilio, ingresaron para vandalizarlo y empezaron a prenderle fuego desde dentro, provocando llamas que luego se propagaron por gran parte del inmueble. El domicilio vandalizado es de dos pisos, de color claro y con espacio amplio en la cochera. Se ubica en la avenida Juan Escutia, entre la calle Joaquin Redo y Luis de la Torre, cerca de un reconocido colegio de la colonia.