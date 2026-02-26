Incendian y vandalizan vivienda en Lomas del Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue vandalizado e incendiado la tarde de este jueves en la colonia Lomas del Magisterio, al noreste de Culiacán.

Según reportes obtenidos, el siniestro fue provocado por un grupo de sujetos armados que arribaron al lugar cerca de las 17:30 horas.

La vivienda atacada se ubica sobre una calle sin nombre, casi esquina con la calle Valle Verde.

Tras el reporte de un fuerte estruendo por parte de vecinos, autoridades confirmaron que una casa de dos plantas color blanco presentaba rastros del incendio.

Hasta el momento no se ha obtenido información referente a personas afectadas físicamente por el hecho.