$!Incendio afecta dos vehículos en el fraccionamiento Alameda de Mazatlán; se presume fue provocado

El incendio de los vehículos se reportó a las 20:00 horas y tuvo lugar sobre la calle Tabachín del fraccionamiento Alameda.

MAZATLÁN._ Una Camioneta y un automóvil Sedán que se encontraban estacionados en el fraccionamiento Alameda, sufrieron daños a causa de un incendio aparentemente provocado.

Según versiones de vecinos, el incendio se generó tras un estallido, el fuego consumió los interiores de una camioneta SUV y se propagó a un automóvil Nissan Sentra qué se encontraba estacionado muy cerca y sobre la misma acera.

El fuego fue controlado por Bomberos qué llegaron al lugar y ante la presunta ignición provocada, la zona fue acordonada para las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado.

Tras este hecho no se reportaron personas lesionadas.