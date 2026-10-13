$!Incendio arrasa con mobiliario de una carnicería en el centro de los Mochis

De acuerdo con la información preliminar, la alerta se generó gracias a la intervención ciudadana. Transeúntes que caminaban por la zona se percataron de un denso humo que emanaba del negocio, por lo que de inmediato se comunicaron al número de emergencias 911 para solicitar ayuda.

El siniestro tuvo lugar en el local comercial ubicado en la intersección de la calle Ignacio Zaragoza y el callejón Juan Carrasco.

AHOME. _ Miles de pesos en daños materiales y una intensa movilización de los cuerpos de rescate fue el saldo que dejó un incendio registrado al interior de una conocida carnicería ubicada en el primer cuadro de esta ciudad.

En cuestión de minutos, elementos del cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al lugar de los hechos. Los “tragahumo” ingresaron al inmueble y desplegaron las mangueras para combatir las llamas, las cuales amenazaban con extenderse rápidamente por toda la superficie del local.

Gracias a las oportunas maniobras de los rescatistas, el fuego fue sofocado antes de que consumiera la totalidad del establecimiento. No obstante, el calor y las llamas causaron estragos significativos en el interior, destruyendo vitrinas, tarjas, hieleras, aparatos eléctricos y dañando parte de la estructura del negocio.

Las autoridades confirmaron que no hubo registro de personas con quemaduras o síntomas de intoxicación, no se ha esclarecido si el local permanecía cerrado al público o si los trabajadores ya se encontraban en el interior cuando comenzó a salir humo.

Aunque los peritajes oficiales determinarán la causa exacta, las condiciones en las que quedaron los aparatos eléctricos apuntan a que un cortocircuito habría sido el detonante de la emergencia.

Una vez controlada la situación por parte de Bomberos, agentes de Protección Civil de Ahome intervinieron para realizar una inspección exhaustiva del recinto. El objetivo de la evaluación fue verificar la integridad de la estructura tras su exposición a las altas temperaturas y dictaminar si existen condiciones seguras para que la carnicería vuelva a operar.