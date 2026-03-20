$!Incendio arrasa tres vehículos en Jardines de Fátima, Los Mochis, tras quema de maleza

AHOME. _ Lo que inició como una aparente quema de maleza en un predio abandonado derivó en un siniestro que consumió tres vehículos la tarde de este viernes 20 de marzo en el fraccionamiento Jardines de Fátima, en Los Mochis, en el municipio de Ahome, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio.

El incidente ocurrió sobre el Bulevar Antonio Rosales, en el tramo ubicado entre una tienda de autoservicio y la clínica del ISSSTE, zona caracterizada por su alta afluencia de pacientes y automovilistas.

Según los reportes obtenidos en el lugar, el fuego comenzó en el terreno enmontado y, debido al viento y la sequedad de la vegetación, las llamas alcanzaron una palma de gran altura. Bajo la sombra de esta, se encontraban estacionadas tres unidades que fueron alcanzadas por el fuego en pocos minutos.