$!Incendio consume almacén de lanchas y obliga al cierre temporal de la carretera Mochis-Topolobampo

LOS MOCHIS._ Un incendio se registró durante la tarde de este jueves 14 de mayo en un taller y bodega de embarcaciones, el cual desató una intensa movilización de los cuerpos de rescate y provocó el cierre de la circulación en la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo.
El siniestro, que comenzó minutos antes de las 17:00 horas, generó una densa cortina de humo negro que logró apreciarse desde diversos puntos de la ciudad.
Las llamas se originaron en las instalaciones navales y, debido a la rápida propagación del fuego, se extendieron hasta alcanzar la estructura del conocido restaurante Comal y Metate, ubicado a un costado del recinto.
Para hacer frente a la emergencia, se desplegó un fuerte operativo conjunto en el que participaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Ahome, así mismo como los paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome y también agentes de Tránsito y Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las corporaciones de seguridad acordonaron la zona de manera inmediata para facilitar las maniobras de sofocación de los tragahumo y evitar que curiosos o automovilistas se pusieran en riesgo.
Derivado de los trabajos ininterrumpidos de los cuerpos de auxilio, las autoridades viales determinaron el cierre preventivo de los carriles con dirección al norte (hacia Los Mochis). El bloqueo al tránsito vehicular se encontraba activo desde el entronque que conduce al ejido Ricardo Flores Magón.
Hasta el momento autoridades lo han esclarecido el origen del siniestro, por fortuna no se reporto a ninguna persona lesionada.