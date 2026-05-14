$!Incendio consume almacén de lanchas y obliga al cierre temporal de la carretera Mochis-Topolobampo

LOS MOCHIS._ Un incendio se registró durante la tarde de este jueves 14 de mayo en un taller y bodega de embarcaciones, el cual desató una intensa movilización de los cuerpos de rescate y provocó el cierre de la circulación en la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo.

El siniestro, que comenzó minutos antes de las 17:00 horas, generó una densa cortina de humo negro que logró apreciarse desde diversos puntos de la ciudad.

Las llamas se originaron en las instalaciones navales y, debido a la rápida propagación del fuego, se extendieron hasta alcanzar la estructura del conocido restaurante Comal y Metate, ubicado a un costado del recinto.

Para hacer frente a la emergencia, se desplegó un fuerte operativo conjunto en el que participaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Ahome, así mismo como los paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome y también agentes de Tránsito y Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.