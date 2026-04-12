$!Incendio consume almacén de tarimas en el campo El 10, al sur de Culiacán

Un almacén de tarimas se incendió la tarde de este domingo 12 de abril en la comunidad del Campo El 10, al sur de Culiacán, dejando cuantiosos daños materiales.
El siniestro se registró alrededor de las 16:00 horas en un predio ubicado al fondo de la calle 18 de Agosto, donde se almacenaban miles de tarimas de madera.
De acuerdo con versiones de personas en el lugar, el fuego habría iniciado en un terreno contiguo y posteriormente se propagó hasta alcanzar el área de almacenamiento, donde las llamas avanzaron rápidamente debido al material combustible.
El incendio consumió una gran cantidad de tarimas, además de afectar una estructura utilizada como tejado dentro del predio.
Aunque no se ha determinado una cifra oficial, en el sitio se estimó que podrían ser más de mil las tarimas dañadas total o parcialmente, muchas de ellas ya inservibles.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron para resguardar la zona, mientras personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán trabajó durante más de una hora para controlar el fuego y evitar su propagación.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas, y tampoco daños confirmados en viviendas cercanas. Las autoridades continuaban en el lugar realizando labores para sofocar por completo el incendio