$!Incendio consume almacén de tarimas en el campo El 10, al sur de Culiacán

Un almacén de tarimas se incendió la tarde de este domingo 12 de abril en la comunidad del Campo El 10, al sur de Culiacán, dejando cuantiosos daños materiales.

El siniestro se registró alrededor de las 16:00 horas en un predio ubicado al fondo de la calle 18 de Agosto, donde se almacenaban miles de tarimas de madera.

De acuerdo con versiones de personas en el lugar, el fuego habría iniciado en un terreno contiguo y posteriormente se propagó hasta alcanzar el área de almacenamiento, donde las llamas avanzaron rápidamente debido al material combustible.