$!Incendio consume área de asado de puesto de carne asada en Pradera Dorada, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio registrado al mediodía de este miércoles 29 de abril provocó severos daños en un puesto de asado de carne ubicado en el sector Pradera Dorada, al norte de la ciudad.

El siniestro fue reportado alrededor de las 11:40 horas en un negocio dedicado al asado de carne, situado sobre el bulevar Rolando Arjona, en el cruce con la calle De la Tuna, dentro de una plaza comercial reconocida de la zona.