$!Incendio consume área de asado de puesto de carne asada en Pradera Dorada, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio registrado al mediodía de este miércoles 29 de abril provocó severos daños en un puesto de asado de carne ubicado en el sector Pradera Dorada, al norte de la ciudad.
El siniestro fue reportado alrededor de las 11:40 horas en un negocio dedicado al asado de carne, situado sobre el bulevar Rolando Arjona, en el cruce con la calle De la Tuna, dentro de una plaza comercial reconocida de la zona.
De acuerdo con información preliminar, las llamas comenzaron mientras trabajadores realizaban labores en el establecimiento, presuntamente a raíz de un accidente operativo.
El fuego se concentró en el área de cocina y asadores, donde la estructura metálica, techumbre y mobiliario quedaron prácticamente calcinados.
Asimismo, se alcanzó a observar que parrillas, utensilios y parte del mostrador quedaron completamente ennegrecidos, además de daños visibles en paredes y fachada del local.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al sitio y realizaron maniobras con mangueras de presión para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia el negocio contiguo, donde se comercializa carne refrigerada.
Durante la emergencia también se desplegó un operativo de seguridad con apoyo de Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano, quienes apoyaron en el control vehicular y cerraron parcialmente un carril del bulevar en sentido de sur a norte.
Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que el saldo fue únicamente de pérdidas materiales y afectaciones económicas.