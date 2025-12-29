Seguridad
Incendio consume camioneta en hotel de Tres Ríos, Culiacán; no hubo personas lesionadas

Una falla en el motor de la unidad provocó un cortocircuito que llevó a la quema de la unidad; tripulantes lograron salir ilesos del vehículo
Noroeste Redacción
29/12/2025 08:55
La mañana de este lunes, una camioneta resultó calcinada al interior del estacionamiento de un hotel ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El origen del incendio fue una falla en el motor de la unidad, la cual provocó un cortocircuito que derivó en el incendio del vehículo.

La situación fue reportada a los números de emergencia alrededor de las 7:00 horas de este 29 de diciembre, en un hotel situado sobre el bulevar Rotarismo, cerca del bulevar Enrique Félix Castro.

De acuerdo con los reportes, los tripulantes de la camioneta, una Hyundai tipo SUV, notaron que salía humo del cofre, por lo que la condujeron hasta el fondo del estacionamiento para evitar daños a otros automóviles.

En el momento, tanto el conductor como personal del hotel intentaron sofocar las llamas con extintores, sin lograrlo.

Minutos después, al sitio arribaron dos camiones del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, cuyos elementos lograron controlar y apagar el incendio.

Hasta el momento, el saldo del hecho fue la pérdida total de la camioneta, sin que se reportaran personas lesionadas.

