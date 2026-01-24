$!Incendio consume casa de dos plantas en la colonia Felipe Ángeles

MAZATLÁN._ Un incendio se registró en una vivienda de dos plantas la madrugada de este sábado 24 de enero en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán.
El fuego arrasó con todo el interior de las dos plantas.
Tras el reporte, Bomberos Mazatlán acudió a prestar auxilio.
Al arribar al lugar, el fuego se encontraba completamente desarrollado en las dos plantas del inmueble.
De manera inmediata se realizaron acciones de búsqueda y rescate para descartar la presencia de personas en el interior, así como labores ofensivas para el control y extinción del incendio, logrando contener la propagación y asegurar la zona.
Tras varios minutos de labores, las llamas fueron extinguidas.