Seguridad
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Riesgo latente

Incendio consume casa rodante y remolque en Guasave

Los hechos se registraron durante esta madrugada; las llamas consumieron una casa rodante y un remolque en la colonia Constelación. Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran una unidad cisterna cercana
Noé Ruiz |
04/06/2026 10:30
04/06/2026 10:30

GUASAVE. _ Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves 4 de junio consumió por completo una casa rodante y un remolque en la colonia Constelación, en el municipio de Guasave, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 02:50 horas. En un primer momento, la alerta señalaba que una unidad cisterna se encontraba envuelta en llamas en el cruce de las calles Venus y Plutón, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de auxilio ante el riesgo de una posible explosión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable acudieron al lugar y, tras asegurar el perímetro, confirmaron que la unidad cisterna no presentaba daños. Sin embargo, el fuego consumía una casa rodante y un remolque ubicados a escasa distancia del vehículo de carga, situación que mantenía latente el riesgo debido a las altas temperaturas y la intensidad de las llamas.

$!Incendio consume casa rodante y remolque en Guasave

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos de Guasave inició las labores para controlar el incendio. Gracias a la intervención oportuna, los rescatistas lograron sofocar el fuego y evitar que éste se propagara hacia la unidad cisterna o a otras estructuras cercanas.

Durante el operativo también participaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes permanecieron en el sitio en apoyo a las labores de emergencia.

Tras varios minutos de trabajo, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales, aunque la casa rodante y el remolque resultaron con pérdida total.

Una vez controlada la situación, peritos especializados realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

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