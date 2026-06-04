$!Incendio consume casa rodante y remolque en Guasave

GUASAVE. _ Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves 4 de junio consumió por completo una casa rodante y un remolque en la colonia Constelación, en el municipio de Guasave, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 02:50 horas. En un primer momento, la alerta señalaba que una unidad cisterna se encontraba envuelta en llamas en el cruce de las calles Venus y Plutón, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de auxilio ante el riesgo de una posible explosión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable acudieron al lugar y, tras asegurar el perímetro, confirmaron que la unidad cisterna no presentaba daños. Sin embargo, el fuego consumía una casa rodante y un remolque ubicados a escasa distancia del vehículo de carga, situación que mantenía latente el riesgo debido a las altas temperaturas y la intensidad de las llamas.