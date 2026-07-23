$!Incendio consume dos viviendas y deja otra con daños en Topolobampo

TOPOLOBAMPO, Ahome._ Un incendio registrado en las inmediaciones del puerto de Topolobampo movilizó a los diferentes cuerpos de auxilio y seguridad durante la tarde de este jueves 23 de julio, dejando como saldo dos viviendas reducidas a cenizas y una más con severos daños materiales.
El reporte ingresó a los números de emergencia 911, en el cual se solicitaba la presencia de las autoridades en un sector del puerto.
Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Ahome acudió al sitio señalado, el cual se encuentra ubicado sobre la Calle López Mateos, en las cercanías de la chimenea de la Comisión Federal de Electricidad.
Al llegar a la zona, los elementos operativos confirmaron que el fuego se propagaba con rapidez sobre tres fincas construidas a base de madera, por lo que fue necesaria la intervención coordinada de varias corporaciones.
Al combate directo de las llamas se sumaron elementos de Bomberos de la ASIPONA y efectivos de la Secretaría de Marina, quienes trabajaron en el sofocamiento y enfriamiento de las estructuras utilizando líneas de agua a presión.
Por otro lado, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acordonaron el área para resguardar a los vecinos y facilitar el libre paso de las unidades de rescate.
Tras varios minutos de intensas labores de sofocamiento, las autoridades lograron controlar la situación. Al realizar la inspección final, se determinó el saldo de los daños como pérdida total de dos viviendas de madera, las cuales fueron consumidas por completo por las llamas; y una tercera casa que resultó afectada en la estructura debido al fuego y el intenso calor.
Los cuerpos de auxilio confirmaron que ninguna persona resultó lesionada ni intoxicada por inhalación de humo, quedando el hecho únicamente en pérdidas materiales.
Hasta el momento, las autoridades desconocen las causas que originaron el fuego.