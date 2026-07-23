$!Incendio consume dos viviendas y deja otra con daños en Topolobampo

TOPOLOBAMPO, Ahome._ Un incendio registrado en las inmediaciones del puerto de Topolobampo movilizó a los diferentes cuerpos de auxilio y seguridad durante la tarde de este jueves 23 de julio, dejando como saldo dos viviendas reducidas a cenizas y una más con severos daños materiales.

El reporte ingresó a los números de emergencia 911, en el cual se solicitaba la presencia de las autoridades en un sector del puerto.

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Ahome acudió al sitio señalado, el cual se encuentra ubicado sobre la Calle López Mateos, en las cercanías de la chimenea de la Comisión Federal de Electricidad.

Al llegar a la zona, los elementos operativos confirmaron que el fuego se propagaba con rapidez sobre tres fincas construidas a base de madera, por lo que fue necesaria la intervención coordinada de varias corporaciones.