$!Incendio consume nueve viviendas de la Invasión Acantos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio consumió nueve viviendas improvisadas de la Invasión Acantos, la mayoría compuesta con madera y láminas, pero que lo era todo para las familias que ahí habitaban.
Al momento se desconoce la causa que generó el incendio, pero este se propagó rápidamente a las viviendas colindantes debido al viento y a los materiales inflamables que conformaban las viviendas.
Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar y a base de agua a presión contuvieron el avance del fuego, para después aplicarse en sofocar las viviendas comprometidas.
Al cabo de unas horas y dificultades con el suministro de agua, el incendio fue controlado y sofocado por completo.
En total se contabilizaron nueve viviendas consumidas por el fuego y por fortuna no se reportaron personas lesionadas.