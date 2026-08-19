$!Incendio consume nueve viviendas de la Invasión Acantos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio consumió nueve viviendas improvisadas de la Invasión Acantos, la mayoría compuesta con madera y láminas, pero que lo era todo para las familias que ahí habitaban.

Al momento se desconoce la causa que generó el incendio, pero este se propagó rápidamente a las viviendas colindantes debido al viento y a los materiales inflamables que conformaban las viviendas.