$!Incendio consume parte de un bar en plaza de Los Mochis; desalojan a más de 70 personas

LOS MOCHIS._ Una intensa movilización de los cuerpos de auxilio y seguridad se registró la tarde de este sábado al sur de la ciudad, luego de que un incendio consumió parte de las instalaciones de un bar ubicado en el segundo nivel de Plaza Encuentro. El incidente se reportó aproximadamente a las 14:30 horas en el complejo comercial situado en la intersección de los bulevares Antonio Rosales y Centenario, a la altura del fraccionamiento La Herradura.

La emergencia activó los protocolos de evacuación preventiva, logrando poner a salvo a cerca de 70 personas, principalmente trabajadores de los establecimientos vecinos, ya que el bar afectado se encontraba sin clientes al momento de los hechos. Aunque los primeros reportes al 911 alertaban sobre una posible conflagración en el casino contiguo tras la activación de las alarmas contra incendios, al arribar los rescatistas constataron que el fuego se concentraba en el establecimiento nocturno.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis con diversas unidades y pipas, en coordinación con personal del Instituto Estatal de Protección Civil y de la coordinación municipal de Ahome, quienes ingresaron a la estructura para atacar el fuego de manera directa. Paralelamente, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome y de la Dirección de Tránsito implementaron un perímetro de seguridad para agilizar el paso de las unidades de rescate y controlar el tráfico en este crucero.