$!Incendio consume por completo negocio de alimentos en la colonia 22 de Diciembre, en Culiacán

Un negocio de alimentos de tipo carreta quedó completamente destruido tras un incendio registrado durante la tarde de este lunes 25 de mayo en la colonia 22 de Diciembre, al sur de Culiacán.
El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y la calle Mina Purísima, donde vecinos reportaron alrededor de las 16:00 horas grandes columnas de humo saliendo del establecimiento.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de Bomberos Culiacán acudieron rápidamente al sitio y encontraron el local totalmente envuelto en llamas.
Debido a las maniobras para controlar el fuego, uno de los carriles de la avenida Álvaro Obregón tuvo que ser cerrado temporalmente mientras trabajaban los cuerpos de emergencia.
Según reportes preliminares, el incendio presuntamente se originó por un accidente relacionado con un cigarrillo encendido que habría quedado en la zona y provocó la propagación del fuego.
Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas durante el siniestro.
Sin embargo, el negocio quedó completamente destruido debido a la intensidad de las llamas, registrándose únicamente daños materiales.
Luego de sofocar el incendio y realizar las labores correspondientes, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar dejando únicamente los restos calcinados del establecimiento.