$!Incendio consume por completo negocio de alimentos en la colonia 22 de Diciembre, en Culiacán

Un negocio de alimentos de tipo carreta quedó completamente destruido tras un incendio registrado durante la tarde de este lunes 25 de mayo en la colonia 22 de Diciembre, al sur de Culiacán.

El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y la calle Mina Purísima, donde vecinos reportaron alrededor de las 16:00 horas grandes columnas de humo saliendo del establecimiento.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de Bomberos Culiacán acudieron rápidamente al sitio y encontraron el local totalmente envuelto en llamas.