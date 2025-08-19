$!Incendio consume por completo un auto en Mazatlán; conductor sale ileso

MAZATLÁN. _ Un automóvil terminó completamente calcinado la mañana de este lunes, luego de incendiarse mientras circulaba sobre la avenida Carlos Canseco, a la altura de los antiguos campos de béisbol de la Liga Mazatlán.

El siniestro se reportó alrededor de las 08:00 horas. De acuerdo con los primeros indicios, un posible cortocircuito en el sistema eléctrico del aire acondicionado habría provocado el fuego.

El conductor, al notar humo saliendo por las ventilas del aire, logró detener el vehículo y descender a tiempo, sin sufrir lesiones.